وصول الرئيس السيسى إلى مقر انعقاد المؤتمر الطبى الإفريقى الثانى

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة؛ لحضور فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى صحة إفريقيا Africa Health ExCon تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة.





وكان فى استقبال الرئيس السيسى فور وصوله، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

وتشهد الفعاليات المقرر انعقادها خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو، مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى الذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى.

يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبى والجانب الإفريقى بشكل سنوى.

ويجمع المعرض والمؤتمر كل ممثلى الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه فى مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمى الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، والصناعات المغذية والتعبئة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد ما يزيد على 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين فى المجال الطبى، حيث تقدم الجلسات العلمية بواسطة الجمعية الطبية المصرية EMA .