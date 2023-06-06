وزير الرى: قطاع المياه يأتى على رأس اهتمامات الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - واستعرض الدكتور سويلم أعمال وأنشطة الشركة فى مجال تنفيذ منشآت الرى وأجهزة التحكم والقياس الآلى وتصميم وتنفيذ أنظمة التشغيل والإدارة، موجها بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بوزارة الموارد المائية والرى وشركة روبيكون للنظر فى مدى إمكانية تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين.

وصرح الدكتور سويلم، بأن قطاع المياه يأتى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات التى تحقق زيادة فى الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث جميع عناصر المنظومة المائية، وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائى، فى ظل الترابط المهم بين المياه والغذاء.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تأهيل وتطهير شبكة المجارى المائية بشكل مستديم لضمان قدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المطلوبة، مع إجراء أعمال الصيانة والتحديث الدورية لكل منشآت الرى المختلفة سواء المنشآت المائية الكبرى أو قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات بإجمالى 50 ألف منشأ مائى بمختلف محافظات الوادى والدلتا.

وأضاف أن أعمال الصيانة الدورية لعناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية) تعمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال تحقيق القياس والتحكم الدقيق فى المياه وتحسين إمداد الأراضى الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة.