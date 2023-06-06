مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالوزراء

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، فى مستهل الاجتماع الأول للجنة الطبية العليا والاستغاثات بعد إعادة تشكيلها، إلى جهود اللجنة فى الاستجابة للمواطنين، مشيداً بما يتم من تنسيق وتعاون بين اللجنة، ومختلف الجهات المعنية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة للمواطنين.

ووجه رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تسهم فى استكمال وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والاستجابة لاستغاثاتهم الطبية.

من جانبه، أكد الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة، على ما تلقاه اللجنة الطبية العليا والاستغاثات من دعم من رئيس مجلس الوزراء، وتعاون من الوزارات والجهات المعنية، موضحاً أن عمل اللجنة يشهد توسعات وتحركات واضحة لتعزيز التواصل مع المواطنين لرصد استغاثاتهم الطبية والاستجابة لها، لافتا فى السياق إلى جهود وحدة الرصد وفريق التدخل السريع وفريق المتابعة والتطوير داخل اللجنة، فى التعامل مع استغاثات المواطنين الطبية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وينص على أن تكون اللجنة برئاسة الدكتور حسام حسن المصرى، استشارى القلب والأوعية الدموية، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون الطبية والمستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، وعضوية كل من الدكتور حسين مصطفى خالد، أستاذ طب الأورام بالمعهد القومى للأورام جامعة القاهرة، وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور حسام محمد كامل، أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع بالمعهد القومى للأورام، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور شريف وديع ناشد، أستاذ الرعاية الحرجة والطوارئ، كلية الطب، جامعة عين شمس، والدكتور علاء محمد الحداد، رئيس قسم أورام الأطفال بمستشفى "57357"، عميد المعهد القومى للأورام الأسبق، والدكتور حسام حسنى محمود، أستاذ الأمراض الصدرية، كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور عمر عثمان سرور، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، كلية الطب، جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى عبد الرحمن الشاذلى، أستاذ الجراحة العامة، كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور وليد أنور عبد المحسن، أستاذ الباطنة والكلى، كلية الطب، جامعة عين شمس، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما تضم اللجنة فى عضويتها، الدكتور هشام محمد السلمى، استشارى الأطراف والأجهزة التعويضية بمركز تأهيل العجوزة للقوات المسلحة، والدكتور كريم محمد السكرى، استشارى جراحة العظام والمفاصل، رئيس قسم العظام بمستشفى الشيخ زايد التخصصى، والدكتور أحمد نجم الشاذلى، أستاذ مساعد طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور وليد محمد مهران، استشارى طب وجراحة العيون، كلية الطب جامعة بنى سويف، والمستشار سيد عنتر مرسى، عضو هيئة مستشارى مجلس الوزراء – نائب رئيس مجلس الدولة.

كما تمت إضافة أعضاء جُدد للجنة الاستغاثات الطبية وهم: الدكتور حيدر إبراهيم سلطان أحمد، نائب مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة أمانى فرج رزق الله، مدير إدارة العقود بالهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور أمير محمود التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور رمزى منير عبد العظيم، مدير عام المكتب الفنى للهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور حسام محمد عبد الله، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، وعمرو عادل على حسين، ممثلا عن هيئة الإسعاف المصرية.