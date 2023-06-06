صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى تعزيز التعاون مع «الدولى للاتصالات»

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، اليوم الثلاثاء تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات والمشاركة بفاعلية فى أعماله وأنشطته فى ظل دوره الرائد كإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يمثله من منصة عالمية للحكومات والقطاع الخاص فى هذا المجال.





وذكرت الصحيفة، تحت عنوان "السيسى يؤكد على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات دورين بوجدان مارتن، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وعادل درويش ممثل الاتحاد ومدير المكتب الإقليمى فى الدول العربية.

ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، القول:"إن الرئيس السيسى أكد أيضا اهتمام الدولة من خلال «استراتيجية مصر الرقمية» بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير بنيته التحتية باعتباره بوابة مصر نحو المستقبل، وأعرب عن التطلع لتعزيز دعم الاتحاد لجهود مصر فى هذا الصدد.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد أمين عام الاتحاد الدولى للاتصالات، دور مصر ومساهماتها الممتدة فى أعمال الاتحاد، التى يعد آخرها استضافة النسخة الحالية للمنتدى العالمى لمنظمى الاتصالات بشرم الشيخ، وهو المحفل الدولى المهم الذى يحظى بمشاركة واسعة، للتعاون وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية بهذا المجال على مستوى العالم، الأمر الذى يعكس ثقة المجتمع الدولى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وما يتمتع به من إمكانيات وخبرات ومستقبل واعد.