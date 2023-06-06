مصر تتسلم رئاسة المؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامى

جدة - نرمين السيد - تسلمت مصر، ممثلة فى وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر الوزارى التانى للتنمية الاجتماعية بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى والذى يقام تحت شعار (العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعى).





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