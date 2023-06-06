الرئيس السيسى ونتنياهو يؤكدان أهمية التنسيق لكشف ملابسات حادث الحدود

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يونيو 2023 11:26 صباحاً -

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذى شهدته الحدود المصرية - الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023، والذى أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.

‏‎وأكد الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.