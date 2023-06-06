الرئيس السيسى يصل مقر افتتاح المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يونيو 2023 11:26 صباحاً - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية).

وقال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، إن هذه الفعاليات المقرر انعقادها خلال الفترة من (6 إلى 9 ) يونيو 2023 ستكون بمشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث.

وأشار إلى أن المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية يكتسب أهمية كبيرة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي.

ولفت إلى أن المعرض والمؤتمر يجمع كل ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، الصناعات المغذية والتعبئة.