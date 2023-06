وزير الصحة: مبادرة القضاء على فيروس سى كلفت الدولة 32 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال كلمته أمام المؤتمر الطبى الإفريقى الثانى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة القضاء على فيروس سى كلفت الدولة 32 مليار جنيه، وقدمت الخدمات لـ92 مليون مواطن.

وأشار إلى أن معدل الإصابة بفيروس سى انخفض إلى 92% بعد أن كان مصر بها أكبر نسبة إصابة.

المعرض الذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، يقام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة _ Your Gate to Innovation and Trade"، بمركز مصر للمعارض الدولية، فى الفترة من "6 - 9" يونيو الجارى، تحت رعاية وتشريف الرئيس السيسى رئيس الجمهورية.