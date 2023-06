عاجل.. الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المؤتمر الطبى الإفريقى

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى المؤتمر، خبراء الرعاية الصحية من أكثر من 90 دولة لتطوير قطاع الصحة الإفريقية، وافتتاح أكبر معرض للمستلزمات الصحية والطبية بالقاهرة.

المعرض الذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، يقام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة _ Your Gate to Innovation and Trade"، بمركز مصر للمعارض الدولية، فى الفترة من "6 - 9" يونيو الجارى، تحت رعاية وتشريف الرئيس السيسى رئيس الجمهورية.