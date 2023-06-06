وزير الصحة: إنشاء 965 مشروعا بتكلفة 91 مليار جنيه فى جميع المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال كلمته أمام المؤتمر الطبى الإفريقى الثانى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة لديها خريطة للبنية التحتية لتمضى بها إلى 2030، منوها بأن الرئيس السيسى صدق على إنشاء مدينتين للطب النفسى فى برج العرب والقاهرة بتكلفة 5 مليارات جنيه لكل مدينة.

المعرض الذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، يقام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة _ Your Gate to Innovation and Trade"، بمركز مصر للمعارض الدولية، فى الفترة من "6 - 9" يونيو الجارى، تحت رعاية وتشريف الرئيس السيسى رئيس الجمهورية.