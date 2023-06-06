السيسى ينعى وزير الصحة الأسبق: كان له إسهام كبير

جدة - نرمين السيد - وقال السيسى، خلال كلمته أمام المؤتمر الطبى الإفريقى الثانى، اليوم الثلاثاء: "عزائى لأسرته فى هذا المصاب، كان له إسهام كبير خلال وجوده فى وزارة الصحة".

المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى، تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة _ Your Gate to Innovation and Trade"، بمركز مصر للمعارض الدولية، فى الفترة من "6 - 9" يونيو الجارى، تحت رعاية وتشريف الرئيس السيسى رئيس الجمهورية.