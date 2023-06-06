رئيس «المصرية للشراء الموحد»: المؤتمر الطبى الإفريقى منبر لتلاقى الخبراء

جدة - نرمين السيد - قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى للمؤتمر الطبى الإفريقى الثانى، رسالة لتأكيد التعاون مما ينعكس على رؤية إفريقيا 2063 فى المجال الطبى.





وأوضح خلال كلمته أمام المؤتمر الطبى الإفريقى الثانى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر هو المنبر الذى يتلاقى خلاله جميع الخبراء بمجال الرعاية الصحية من جميع دول العالم لتبادل الخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد فى مجال الرعاية الطبية. المعرض تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، يقام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة _ Your Gate to Innovation and Trade"، بمركز مصر للمعارض الدولية، فى الفترة من "6 - 9" يونيو الجارى، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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