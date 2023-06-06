حصر ذوات الهمم لكفالة حقوقهن (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، البدء فى حصر السيدات ذوات الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بكفالة كل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" جهود الدولة فى هذا الصدد. وأضافت أن الوزارة ستُصدر تطبيقا إلكترونيا الخميس المقبل، لكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وأشارت القباج إلى أنه حرصًا منها على الوصول إلى حصر السيدات ذوات الإعاقة، فقد قررت المضى قدما فى جمع المستحقين من خلال التطبيق الإلكترونى لتشمل الحالة الاجتماعية والاقتصادية للزوجة وطبيعة العمل والمؤهل التعليمى، مضيفة أن الوزارة من جهتها قد قامت بحصر 38 ألف سيدة من خلال قواعد البيانات المسجلة لديها.

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