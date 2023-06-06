مدير مركز مكافحة الأمراض بإفريقيا: نشكر مصر على دعمها لدول القارة

جدة - نرمين السيد - وأشار مدير عام مركز مكافحة الأمراض فى إفريقيا إلى أن دول العالم اتحدت جميعا لمواجهة جائحة كورونا، وأن أجندة إفريقيا تعنى بإنتاج اللقاحات اللازمة لمواجهة جميع الأمراض التى تعانى منها القارة السمراء، وهذا يؤدى لمزيد من الرعاية لكل المستفيدين من القطاع الطبى فكل دول القارة.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى "صحة إفريقيا" Africa Health ExCon تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتشهد الفعاليات المقرر انعقادها خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو، مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى الذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى. يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبى والجانب الإفريقى بشكل سنوى. ويجمع المعرض والمؤتمر كل ممثلى الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه فى مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمى الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، والصناعات المغذية والتعبئة. وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد ما يزيد على 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين فى المجال الطبى، وتقدم الجلسات العلمية بواسطة الجمعية الطبية المصرية EMA .

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