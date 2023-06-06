توجيهات التعليم بشأن المصروفات الدراسية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدورى رقم (23) بتاريخ 5 يونيو 2023 بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التى تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربى - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).





وأكد الكتاب الدورى على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (420) لسنة 2014 و(422) لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.

وشدد الكتاب الدورى على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالى والإدارى)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانونى المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.