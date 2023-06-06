جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" جهود الدولة لدعم صحة المصريين.
وكشف الدكتور محمد عبدالله، المنسق الطبى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، نتائج عمل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية منذ بدء البرنامج فى عام 2019، والذى يتم من خلاله متابعة 116 ألفا و980 مريض تليف كبدى، كما استعرض التحديثات التى طرأت على بروتوكولات العلاج خلال عامى 2022 و2023، والأدوية الحديثة التى تم إضافتها.
وكشف عبدالله عن جهود وزارة الصحة واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى إضافة الأدوية المناعية المعالجة لسرطان الكبد والتى تم تقديمها لـ 20 مريضًا حتى الآن، وجارِ العمل على إضافة فحوصات جديدة ضمن بروتوكولات التشخيص الدقيق لاكتشاف الأورام السرطانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف المبكر عن أورام الكبد.. جهود متواصلة لدعم صحة المصريين (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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