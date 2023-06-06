رئاسة الجمهورية تنعى الدكتور أحمد عماد الدين: قامة طبية ورمز للعمل الدؤوب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة، أن الفقيد كان قامة طبية ورمزا للعمل الدؤوب والتفانى ودماثة الخلق، وقدم إسهامات مخلصة فى خدمة وطنه طوال فترة عمله للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.

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