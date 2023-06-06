النيابة الإدارية توقع الكشف الطبى على المعاونين الجدد غدا 

جدة - نرمين السيد - وأوضحت النيابة، أن ذلك فى ظل ضوابط يجب الالتزام بها من قبل معاونى النيابة الإدارية المعينين بالقرار رقم 209 لسنة 2023 دفعة 2017 و210 لسنة 2023 دفعة 2018، وهى كالتالى: 1- دفعة 2017 الحضور فى مقر الهيئة فى تمام الساعة الــ8 صباحا. 2- دفعة 2018 الحضور فى مقر الهيئة فى تمام الساعة الــ12 مساء. وشددت النيابة الإدارية على معاونى النيابة الجدد على ضرورة الالتزام بالضوابط التالية: 1. الحضور شخصى فى الموعد المحدد لكل دفعة دون حضور أى مرافق. 2. إحضار أصل بطاقة الرقم القومى. 3. إحضار نموذج 111 تأمين صحى من التأمين الصحى أو مكاتب البريد. 4. إحضار 5 صورة فوتوغرافية حديثة. 5. بطاقة دفع الإلكترونى، يوجد بها مبلغ 2000 جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبى. 6. لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبى بخلاف المواعيد المشار إليها، ولن يتم استلام العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبى المشار إليه.

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