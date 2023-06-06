«الإنجيلية»: إنجازات مصر فى الحريات الدينية خلال 10 سنوات ماضية «تاريخية»

جدة - نرمين السيد - وضم الوفد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام فى مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الديار المصرية وأمين عام هيئة الفتوى العالمية، وسميرة لوقا، مدير أول حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بتنظيم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية بالشراكة مع مؤسسات مدنية وكنائس بالولايات المتحدة الأمريكية.

والتقى الوفد المصرى خلال الجولة عددا من الشخصيات المهمة والمؤثرة فى المجتمع الأمريكى، وكانت بداية الجولة فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وشارك الوفد فى ندوة بقيادة الدكتورة نيهال سعد، مدير مركز تحالف الحضارات، والتقى الوفد بالممثل الشخصى للسكرتير العام للأمم لحوار الحضارات السيد Miguel Moratinos، فى حضور السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بنيويورك، وشخصيات عامة وممثلى الكنائس الأمريكية داخل الولايات المتحدة وبعض الشخصيات الدينية والعقائدية الأخرى، وأشاد Moratinos بإنجازات مصر فى مجال الحريات الدينية فى السنوات العشر الماضية قائلا: "إننا يجب أن نفتخر بما حققنا فى زمن بسيط للغاية فى مصر، كما أشاد بجهد الإمام الأكبر والبابا فرانسيس فى هذا الصدد".

وفى السياق ذاته، شارك عدد كبير من رؤساء الكنائس العالمية الذين أتوا خصيصا من كل أنحاء الولايات المتحدة لمقابلة الوفد المصرى، وبحضور السفير الأمريكى السابق لدى مصر Richard Donny، ودار حوار حول أهمية دور الأديان فى تقريب وجهات النظر بدلا من أن تكون الأديان سببا للتناحر، وأوضح رجال الدين الأمريكيون أن بلادهم تواجه الآن أخطار الإرهاب من الداخل فضلا عن بزوغ ظواهر مثل النازية الجديدة، والعنصرية البيضاء، والحركات المناهضة للآخر، وأن المجتمع الأمريكى الآن يواجه تحديات داخلية ومنها استقطاب وتجنيد الشباب عبر الإنترنت والتواصل الاجتماعى.

وفى العاصمة الأمريكية واشنطن التقى الوفد المصرى عددا من القيادات الأمريكية بحضور سعادة السفير معتز زهران، سفير مصر فى واشنطن، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول ما يحدث فى مصر والولايات المتحدة وأهمية بناء الجسور بين الشعوب والحاجة إلى التواصل لتقديم الصور الصحيحة عن المجتمع المصرى والأمريكى.

وفى نفس السياق، التقى الوفد مع سفير الحريات الدينية السفير رشاد حسين، والسيد هاريس نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وتم مناقشة التحديات التى واجهت مصر منذ عام 2011 مرورا بحكم الإخوان ثم ثورة 30 يونيو والدور الذى قامت به مصر فى مواجهة الإرهاب كذلك الجماعات الحاضنة له، وتميز اللقاء الذى عقد مع هاريس، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الذى أكد على عمق العلاقات مع الولايات المتحدة والصداقة والزمالة مؤكدا أهمية دور مصر فى بناء السلام بالسودان وغزة.

كما أشاد بالعلاقات مع وزارة الدفاع، وبما تحقق فى مجال الحريات، ويقدرون الضحايا التى قدمتها مصر فى حربها ضد الإرهاب. وشكر الوفد بعد أن استمع لكل فرد فيه على عمق التحليل وتنوع الموضوعات والإنجازات التى تمت فى مصر فى زمن قصير للغاية، كما أشاد تحديدا بدور المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمشروعات التنموية العديدة ومؤتمرات الشباب، وذكر أنه استمع إلى حديثنا المطول حول قضية سد النهضة.

وخلال جولة وفد الحوار المصرى الأمريكى فى واشنطن التقى الوفد بأعضاء الكونجرس Rep. Malliotakis Cannon Rep. Richard McCormick Georgia

Rep. Chuck Fleischmann Rep. Debbie Lesk

وتميزت المقابلات بالتنوع الكبير، وتم مناقشة ملف سد النهضة وتشجيع رجال الأعمال والشركات الأمريكية الكبرى بالاستثمار المباشر فى مصر أسوة بما يتم الآن مع كبريات الشركات الأوروبية مثل سيمنز، بجانب تشجيع السياحة وعلى هذه النقطة علقت عضو الكونجرس Debbie Lesko من اريزونا بأنها عادت منذ أسبوع من زيارة ممتازة لمصر الأقصر، أسوان، الفرافرة، وإنها شاهدت بنفسها التقدم الكبير فى كافة المجالات وخصوصا الطرق والكبارى وأشادت ببرامج الزمالة للدراسة فى الولايات المتحدة التى يتبناها بعض رجال الأعمال المصريين، واستقبلتهم فى مكتبها عند زيارتهم لواشنطن.

كما عبرت عضو الكونجرس عن تقديرها للرئيس السيسى، واستمعت للإنجازات فى مجال الحريات الدينية فى مصر وإطلاق المرصد من الأزهر وتصحيح الفكر الدينى وما أطلقه د. إبراهيم نجم وفريقه من الفتاوى الصحيحة بلغت مليون وأكثر مع متصلين من كل أنحاء العالم وكوننا فى مصر نكسب المعركة ضد التطرف. واستمعت لشرح عن إعاده تعمير سيناء والمشاريع العملاقة هناك وشرح عن مبادرة القضاء على فيروس سى وحياه كريمة وجهود القضاء على العشوائيات وتحالف العمل الأهلى، وضمن فعاليات الحوار المصرى الأمريكى تم زيارة معهد الولايات المتحدة للسلام USIP التقى الوفد المصرى مع

Ambassador Hisham Youssef , Senior Fellow MENA

وMona Yacoubian , vice president of MENA and North Africa

وتركزت مشاركات الوفد المصرى على عدد من القضايا المهمة، ومنها أن مصر شهدت نقله نوعية فى مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، حيث تصدرت رؤية قيادتها فى تحقيق إنجازات فى مجال الحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى حضور رئيس الجمهورية وإعلان عام2022 عاما للمجتمع المدنى، وإطلاق الحوار الوطنى دون أى قيود او خطوط حمراء ومشاركة كافه أطياف المجتمع المصرى، وعمل لجنة العفو الرئاسية التى أطلقت حتى الآن 1400 نزيل ومشاركة مصر لأول مرة منذ أكثر من 19 عاما فى لجنة الخبراء فى جنيف للحقوق المدنية والسياسية والاستماع للملاحظات حيث ردت مصر شفاهة على الأعضاء وكتابة على كافة الملاحظات والانتقادات بصدر رحب، وتستعد مصر دخول نفس التجربة فى نوفمبر القادم فى جنيف فى موضوع مناهضة التعذيب.