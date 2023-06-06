الحكومة تنفى قبول الطلاب العائدين الدارسين بنظام الأون لاين بالجامعات

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن السماح بقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الدارسين بنظام الأون لاين للتقديم بالجامعات المصرية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح بقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الدارسين بنظام الأون لاين للتقديم بالجامعات المصرية.

وشددت على عدم قبول الطلاب المصريين الدارسين بنظام الأون لاين بالجامعات الروسية أو الأوكرانية أو السودانية للتقديم بالجامعات المصرية سواء الخاصة أو الأهلية، حيث لا يُعتد بهذا النظام، ولا يدخل ضمن نظام التحويل الحالى، مُشيرةً إلى قبول الطلاب الدارسين فقط بالأنظمة التعليمية التى تعتمد على حضور الطالب كأساس لقبول تحويله لاستكمال دراسته بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك وفقًا لقرارات مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية.

وفى سياق متصل، تم تخصيص رابطاً إلكترونياً "من هنا"، يمكن التقديم عليه، لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، أو من لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التى قدموا بها، وكذلك من لم تصلهم أى ردود من الجامعات التى قدموا بها، كما تم تخصيص بريداً إلكترونياً "[email protected]" للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين فى التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.