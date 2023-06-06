العام 215 درجة.. محافظ أسوان يعتمد تنسيق المدارس الثانوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يونيو 2023 01:28 مساءً - اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفنى للعام الدراسى القادم 2023/2024 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.

وذكر محافظ أسوان، فى بيان صحفى، انه سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 215 درجة، فيما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ( الخاص ) 140 درجة، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى ( الصناعى والصيد لتربية وتصنيع الأسماك، والطاقة الشمسية، والزراعى والتجارى والفندقى )، وأيضاً الإعداد المهنى والتعليم والتدريب المزدوج ما بين 140 إلى 185 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.

وكان عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم عرض على محافظ أسوان قواعد التنسيق واطمئن على مراعاة التنوع فى تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى التأكيد على أن تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية يتطلب تشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل المعلمين والطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة.