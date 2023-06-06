الرئيس السيسى يبدأ جولة خارجية تشمل 3 دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن جولة الرئيس فى منطقة الجنوب الإفريقى تأتى فى إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة فى مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التى تحظى بها القضايا الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمى أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة الإفريقية سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الإفريقية الشقيقة، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائى مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقى المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادى فى القارة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيشارك، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، فى أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا"، والتى ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.