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وزير الأوقاف ينعى أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يونيو 2023 02:26 مساءً - نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الأسبق.

 

وقال جمعة، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "لقد عرفناه رحمه الله زميلًا عزيزًا وقامة طبية عظيمة وصاحب حس إنساني عالٍ ورفيع، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة".

 

وتوفي مساء أمس، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، عن عمر ناهز 68 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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