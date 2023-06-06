القباج تبحث تعزيز التعاون مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ببنين

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، دعم مصر لجمهورية بنين على صعيد بناء وتطوير القدرات فى المجالات الاجتماعية وفى إطار تبادل الخبرات والتعاون بين البلدين، معربة عن تقديرها بالعلاقات الوثيقة بين البلدين.





جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة بجمهورية بنين فيرونيك توجنفودى ميوانو، لبحث تعزيز التعاون الثنائى ودعم التنسيق المشترك بشأن القضايا الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية للقارة الإفريقية، على هامش أعمال المؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية فى الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامى، والذى تستضيف مصر فعالياته لأول مرة.

واستعرضت القباج التجربة المصرية لشبكة الحماية والرعاية الاجتماعية، لافتة إلى برامج دعم العمالة غير المنتظمة فى إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمى للتمتع بكل مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية، كذلك برامج الدعم النقدى وبرنامج (تكافل وكرامة) الذى يعد من أوسع برامج الدعم النقدى المشروط والذى وصل عدد المستفيدين به إلى 20% من المواطنين.

وقالت إن الدولة المصرية عمدت إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتوفير الخدمات الأساسية من التعليم والصحة والمياه والصرف الصحى والطاقة ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد والإسكان الاجتماعى.

وأشارت إلى دور العمل الأهلى فى المجال التنموى، وكذلك مشروعات الأسر المنتجة كإحدى آليات التمكين الاقتصادى بالوزارة، من خلال دعم المرأة والحفاظ على التراث الأصيل وفتح أسواق عديدة لتسويق المنتجات.

ورحبت بتبادل الخبرات والتجارب فى هذا المجال وتنظيم معارض مشتركة، لافتة إلى البرامج المقدمة لذوى الإعاقة وقانون حقوق ذوى الإعاقة، مشيرة إلى تقديم ما يزيد على 5 مليارات جنيه دعما نقديا لذوى الإعاقة، بجانب تخصيص وحدات للإسكان الاجتماعى لهم وخدمات الدمج فى التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص.

واستعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة بجمهورية بنين، جهود بلادها فى مجالات الرعاية الاجتماعية المختلفة وبرامج التمكين الاقتصادى المقدمة ومجالات الأسر المنتجة وأنواع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم الدولة للمرأة وبرامج الدعم النقدى التى انتهجتها بلادها والفئات المستهدفة، مؤكدة رغبتها فى الاستفادة من التجربة المصرية بمجال الأشخاص ذوى الإعاقة.

وعقب اللقاء، تفقدت الوزيرتان معرض الأسر المنتجة المقام فى إطار فعاليات المؤتمر، حيث أشادت توجنفودى بجمال المعروضات والتصميمات المتميزة.

ويضم المعرض المنتجات النحاسية، والجلود، والإكسسوارات، والمفروشات، والأشغال السيناوية والملابس، واستمعت لشرح عن برنامج وعى للتنمية المجتمعية وما يقدمه من رسائل.