«الأعلى للإعلام» يصدر تقريره الخامس عن نشاط المجلس لعام 2022 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو يتضمن نشاط المجلس فى 2022، وتضمن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزراء الإعلام العرب، بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما تضمن لقاءات رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وافتتاح فعاليات الدورة الـ 97 للجنة الدائمة للإعلام العربى، وترأس مصر الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

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