وزيرة البيئة تفتتح ورشة العمل التشاورية حول استراتيجية الاقتصاد القائم

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزيرة البيئة، أن الورشة تقام ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئى احتفالا بيوم البيئة العالمى تحت رعاية رئيس الوزراء، والذى تستهدف فيه خلق زخم حول البيئة من خلال عدد من الفعاليات تتضمن إطلاق مبادرات، افتتاح مشروعات، تسليط الضوء على قضايا بيئية ملحة، توسيع قاعدة الشركاء، وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدنى والأطفال والخبراء والجهات البحثية وشركاء التنمية.

وأشارت ياسمين فؤاد أن التحول التدريجى نحو الاقتصاد الحيوى يساهم فى تعظيم العائد الاقتصادى لمصر من الموارد الحيوية والمياه مما يزيد من المرونة فى مواجهة تغير المناخ ويساهم فى تحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدة أن الوزارة بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عامين لبحث آليات الاستفادة من المخلفات ومنحها قيمة مضافة صناعيا، موضحة أن الاقتصاد القائم على الأساس الحيوى مجال جديد يحتاج إلى العمل على تهيئة المناخ الداعم له وتحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف المعنية به من جهات حكومية وقطاع خاص ورواد أعمال، خصوصا وأن هناك العديد من الدول بنت عمليات نموها على هذا النوع من الاقتصاد.

وأوضحت الوزيرة، أن الظروف الحالية مواتية لنجاح هذه الاستراتيجية، لا سيما فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة إلى هذا النوع من الاقتصاد فى ظل أزمة اقتصادية يعانى منها العالم تتطلب الوصول لطرق مبتكرة من الإنتاج والاستهلاك، ومشاركة جميع فرص الاستثمار، وأيضا بعد العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة منذ 2019 وربطها بالاقتصاد، والتعامل معها من منظور اقتصادى.

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة بدأت بالتركيز على الاستثمار فى قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدر دخل، وفرصة عمل، ولبنة لمشروعات صغيرة ومتوسطة، تساهم فى تعزيز اقتصاد الدولة، حيث تم إطلاق وحدة خاصة بالاستثمار البيئى والمناخى، والتعاون مع منظمة اليونيدو لإطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى، والإعداد لأول مؤتمر وطنى لدعم الاستثمار البيئى والمناخى فى يوليو المقبل.

كما أكدت الوزيرة، أن خلق القيمة المضافة هو كلمة السر فى استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية، خاصة مع تزايد الحاجة للنظر فى أساليب الاستخدام التقليدية للموارد الطبيعى، وحساب التكلفة المالية لاستخدامه، وضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى ظل التوجهات الدولية نحو الإنتاج المستدام، مما يتطلب مزيد من الضوابط، فاتفاقية الاتحاد الأوروبى الأخيرة تربط 3 قطاعات حيوية هى صناعات الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب بتحقيق سلاسل الإنتاج صديقة للبيئة.

الاقتصاد الحيوى يعد أحد آليات تحقيق الاقتصاد الدوار المستدام، والذى يقوم على إنتاج الموارد البيولوجية المتجددة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، كالأغذية والأعلاف والمنتجات الحيوية والطاقة الحيوية، وذلك باستخدام تكنولوجيات متطورة.

وشددت الوزيرة، على أن إطلاق الاستراتيجية فرصة واعدة، على مختلف الأطراف اغتنامها والبناء على ما تقدمه من دراسة متكاملة الفرص والتحديات لتحقيق شوط كبير نحو تطبيقها، طالبت المشاركين فى الورشة بتقديم ارائهم ومقترحاتهم حول الاستراتيجية للمساهمة فى صياغة أفضل الطرق لتنفيذها.

وقالت وزيرة البيئة "تكرار العديد من الرسائل مثل دمج البعد البيئى، البيئة هى الحياة، البيئة ليست معرقل للاستثمار، البيئة فرصة، سيحقق طفرة فى الحفاظ على البيئة".

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد رزق، نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيدو عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للأقتصاد الحيوى التى تمثل موضوعا هاما ومبتكرا، حيث يعد هذا القطاع قطاعا واعدا يساهم فى خلق فرص عمل متميزة ، يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول فى مجال الاستثمار والإنتاح الصناعى، وهو قطاع ملىء بفرض القيمة المضافة، حيث يعظم من قيمة المخلفات ويحولها لفرص اقتصادية بعد أن كانت عبء على الدولة.

كما أوضح محمد معتمد، أن الهدف الأساسى من ورشة العمل هى تبادل الآراء ووجهات النظر والاستفادة من المقترحات فى تطوير الاستراتيجية ، نظرا لان العمل على الإستراتيجية هو عمل تكاملى يجمع كل الآراء من جميع الجهات، وهى استراتيجية للجميع ولا تخص جهة واحدة.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوى هو المساهمة فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى تعتمد على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى عام 2015 واستراتيجية التنمية المستدامة لإفريقيا 2063، لافتة إلى تناول عدد 7 من أهداف التنمية المستدامة لموضوع الاقتصاد الحيوى.