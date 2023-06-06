رئيس الوزراء يلتقى نائب رئيس الجمهورية ووزير الصحة فى زيمبابوى

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع من الجانب المصرى، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفيرة سلوى الموافى، سفيرة مصر لدى زيمبابوى، والسفيرة نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية، كما حضر من دولة زيمبابوى، شيبا شومبياوندا، سفير زيمبابوى لدى مصر، وأعضاء الوفد المرافق لنائب الرئيس.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بكونستنتينو شوينجا فى مصر، مؤكدًا أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون المتبادل فى المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى اللقاء الذى جمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوى، خلال شهر مايو الماضى، على هامش اجتماعات بنك التنمية الإفريقى، وما تم خلاله من تأكيد الزعيمين أهمية استمرار التعاون القائم بين البلدين، واستعداد مصر الدائم لدعم جهود التنمية فى زيمبابوى فى شتى المجالات.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى زيمبابوى على الخطوات الإيجابية والنجاحات التى حققتها خلال الفترة الماضية على صعيد استقرار البلاد، مشيدًا بنجاحها فى تنظيم قمة تحول أفريقيا Transform Africa التى استضافتها فى نهاية أبريل 2023.

وأشاد مدبولى، بالخطوات التى حققها البلدان فى مجال الأدوية، لافتًا فى هذا الإطار إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئتى الدواء فى البلدين؛ والذى يُمهد لتوريد الدواء المصرى إلى زيمبابوى، مع التأكيد على أهمية أن يُعزز ذلك بدء توريد أول الشحنات الدوائية فى أقرب وقت ممكن.

وأكد رئيس الوزراء، استعداد الشركات المصرية للتعاون مع زيمبابوى فى بناء العاصمة الذكية "العاصمة الذكية لزيمبابوى" فى مجالات الاستشارات والبناء والتشييد وإعادة تأهيل المدن.

وفى هذا الإطار، توجّه الدكتور مصطفى مدبولى، بالشكر لزيمبابوى على اختيار المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ليكون العضو الأجنبى الوحيد فى مجلس إدارة العاصمة الذكية التى تعتزم زيمبابوى إنشاءها.

وأوضح مدبولى أن شركة السويدى تسعى للمشاركة فى مشروع خط الربط الكهربائى بين زيمبابوى وزامبيا وبوتسوانا وناميبيا بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى، مشيدًا بما تمتلكه الشركة من خبرات متميزة فى تنفيذ المشروعات بأعلى مستوى من الجودة.

وخلال الاجتماع، وجّه الدكتور كونستنتينو شوينجا، نائب رئيس الجمهورية ووزير الصحة فى زيمبابوى، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، على استقباله والوفد المرافق له، قائلًا: إنه يزور مصر بصحبة مجموعة كبيرة من المسئولين جاءوا لاستكشاف فرص التعاون مع مصر فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أن هناك تواصلاً بين الوزراء فى كل من مصر وزيمبابوى، لبحث أوجه التعاون المشتركة، وكان آخرها مقابلة وزير المالية بزيمبابوى مع الدكتور محمد معيط، على هامش اجتماعات البنك الإفريقى للتنمية.

وتطرق نائب رئيس زيمبابوى إلى جهود العمل على تنفيذ مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع هيئة الدواء المصرية، بشأن تصدير الدواء المصرى إلى زيمبابوى، مؤكدًا: "نحن مستعدون تمامًا لتنفيذ ما تم التوافق عليه، فهذا التعاون يحقق مصلحة متبادلة لبلدينا".

وأضاف أن رئيس زيمبابوى يريد أن يرى نتائج هذا المشروع فى أسرع وقت، معربًا عن ترحيبه بمشاركة الشركات المصرية، مثل شركة السويدى، فى بناء سد باتوكا على نهرى الزامبيزى بين زيمبابوى وزامبيا، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة أيضًا أمام الشركات المصرية للعمل فى مشروع توصيل الكهرباء للريف فى زيمبابوى.

وأكد أن هناك كذلك العديد من الفرص فى قطاع الزراعة والمياه والأغذية، مشيرًا إلى ضرورة استفادة مصر وزيمبابوى من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، لما توفره من مزايا تفضيلية فيما يتعلق بتصدير واستيراد السلع المختلفة بين دول القارة.