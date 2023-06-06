قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفعاليات خلال شهر مايو

جدة - نرمين السيد - نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة القاهرة مشروعا للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

تضمن التدريب تفقد اصطفاف المعدات التخصصية والمركبات والتحرك لمسافه 10 كم وكذا المرور على معسكر للإيواء العاجل ومستشفى للعزل الميدانى والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء من أبناء المحافظة.

وفى إطار الاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم عدد من المعارض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوى القدرات الخاصة وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات أظهرت ما وصل إليه ذوى القدرات الخاصة من المهارة والاحترافية فى تنفيذ الأعمال والمشغولات اليدوية بما يساهم فى تنمية الثقة بأنفسهم والمجتمع.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال التنمية الشاملة.