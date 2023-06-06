محافظ الإسماعيلية يدعو المستثمرين إلى التوسع فى قطاع التصنيع الزراعى

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسماعيلية شريف فهمى بشارة، إن المحافظة تمتلك ثلاث مناطق صناعية ومنطقة حرة استثمارية تضم عددًا كبيرًا من المصانع علاوة على تميزها بالعديد من المحاصيل الزراعية مثل المانجو، الفراولة، البرتقال الصيفى، الفول السودانى، السمسم، والفاصوليا، يتم تصديرها لعدد كبير من دول العالم، موجهًا الدعوة للمستثمرين، للتوسع فى قطاع التصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للحاصلات الزراعية، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة بالمحافظة.





وذكرت المحافظة - فى بيان صادر اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال استقباله، النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، بديوان عام المحافظة؛ لبحث ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه قطاع الصناعة بالمحافظة، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية للجنة الصناعة لمحافظات إقليم القناة. وأشاد المحافظ، بدور اللجنة فى دفع عجلة العمل بقطاع الصناعة وتذليل الكثير من المعوقات فى هذا القطاع. وتم خلال اللقاء، طرح ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه قطاع الصناعة بالمحافظة، ومشكلة المصانع المتوقفة عن العمل بالمنطقة الصناعية بالمحافظة، ومشكلة الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى وغير المستغلة فى الغرض التى خصصت من أجله. من جانبهم، وجه رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب الشكر للمحافظ، على حسن وحفاوة الاستقبال، متمنين أن تسهم هذه الزيارة الميدانية للمحافظة فى دفع عجلة الإنتاج، وحل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين وقطاع الصناعة.

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