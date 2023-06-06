الموسيقات العسكرية تشارك فى المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية

جدة - نرمين السيد - فى إطار تعزيز القيم الإنسانية وإثراء روح الإبداع الفنى والتقارب بين الشعوب، شاركت عناصر من إدارة الموسيقات العسكرية فى المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته العاشرة، والذى استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمسرح السور الشمالى بالقاهرة التاريخية تحت رعاية وزارة الثقافة.





وخلال المهرجان الذى أُقيم تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام" تم تقديم عدد من العروض والمقتطفات الإبداعية التى تمثل التراث الثقافى والوطنى وتمتزج من خلالها ثقافات الشعوب من مختلف الدول والتى حظيت بتفاعل جماهيرى كبير. يأتى ذلك امتدادا للمشاركة المتميزة لعناصر الموسيقات العسكرية فى العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التى تعكس الصورة الحضارية لأمتنا المصرية.

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