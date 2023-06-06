رسميا .. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع كريم بنزيما حتى 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يونيو 2023 10:21 مساءً - حسم نادي اتحاد جدة السعودي والذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد صفقة انتقال كريما بنزيما لاعب ريال مدريد السابق وأعلن التعاقد رسميا مع النجم الفرنسى لمدة 3 مواسم ليستمر حتى عام 2026.

ونشر اتحاد جدة فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يعلن فيه التعاقد مع بنزيما وكتب "البنــز اتحادي.. الحظ الليلة كريم".

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل قائده كريم بنزيما مهاجم الفريق بعد قضاء أكثر من 14 عاماً داخل جدران الملكى.

ونشر الموقع الرسمي لنادى ريال مدريد بياناً جاء فيه، "يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا".

وصل كريم بنزيما إلى ريال مدريد في عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط ، وكان لاعباً أساسياً في هذا العصر الذهبي لتاريخنا. خلال المواسم الأربعة عشر التي دافع فيها عن درعنا وقميصنا ، فاز بـ 25 لقبًا ، وهو رقم قياسي لريال مدريد: 5 كؤوس أوروبية ، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية ، 4 بطولات دوري، 3 كأس ملك إسبانيا و4 كؤوس سوبر إسباني".

البنــز اتحادي ✍️