بنزيما يتحدث بالعربية للمرة الأولى بعد انضمامه لاتحاد جدة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يونيو 2023 10:21 مساءً - يخوض النجم الفرنسى كريم بنزيما، تجربة جديدة فى مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات بعدما تم الإعلان مساء اليوم الثلاثاء عن انتقاله لصفوف فريق اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادى اتحاد جدة السعودى الذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، التعاقد مع النجم الفرنسى كريم بنزيما لمدة 3 مواسم ليستمر حتى عام 2026.

وتحدث بنزيما باللغة العربية فى ظهوره الأول بعد التوقيع مع فريق الاتحاد السعودي، حيث قال في الفيديو الذى نشره النادى حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أنا متحمس أشوفكم في جدة".

وأعلن نادي ريال مدريد رحيل النجم الفرنسي ذى الأصول الجزائرية كريم بنزيما من صفوف الميرنجي بنهاية الموسم الحالي بعد رحلة دامت 14 عاماً.

وأوضحت التقارير مؤخرًا أن اتحاد جدة بطل الدوري السعودي هذا الموسم، عرض على بنزيما الانتقال له مقابل 100 مليون يورو صافية في الموسم الواحد.

وكان عقد بنزيما ينتهي مع النادي الملكي فى 30 يونيو 2023، ولعب كريم بنزيما رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.