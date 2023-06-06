لميس الحديدى: برنامج الفرصة أكبر برنامج مسابقات تلفزيوني في الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يونيو 2023 10:21 مساءً - قالت الإعلامية لميس الحديدى، إن أولى حلقات برنامج الفرصة ستبدأ غدا الأربعاء في الساعة التاسعة مساء، موضحة أن برنامج الفرصة هو أكبر برنامج مسابقات تلفزيوني في الشرق الأوسط.

وأضافت لميس الحديدي، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن 30 شركة يتنافسون في برنامج الفرصة والتصفيات ستكون على مدار 5 حلقات.

وتابعت لميس الحديدي: غدا سنرى شركات الإسكندرية في برنامج الفرصة، وبرنامج الفرصة نزلت محافظات المنيا والقاهرة والإسكندرية وأصحاب الشركات الناشئة ذهبوا لمكتب برنامج الفرصة بتلك المحافظات وطرح فكرتهم وهناك من قبل وأخذ فرصة للمشاركة في البرنامج وهناك من لم يقبل فكرته.

وفى وقت سابق أعلنت الإعلامية لميس الحديدي أن الموسم الجديد من برنامجها التسابقي "الفرصة" سينطلق غدا الأربعاء الموافق 7 يونيو في تمام التاسعة مساء على شاشة ON، مشيرة إلى أن البرنامج هذا العام ولأول مرة يطوف محافظات مصر بحثا عن أقوى الشركات الناشئة المصرية عبر مسابقة موسعة تذاع حلقاتها على مدار 16 أسبوع مليئين بالمتعة والإثارة.

أوضحت أن التسابق سيتم في البرنامج على مرحلتين بلجنتين تحكيم مختلفتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة التصفيات الأولية، حيث سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات والتي ستعطيهم إما "فرصة" فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم "فرصة تانية" وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي.