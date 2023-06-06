محافظ الإسكندرية يشيد بمشروع «صكوك الإطعام»

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ الإسكندرية محمد الشريف بمشروع "صكوك الإطعام"، مؤكدا أنه من أهم مشروعات التكافل المجتمعى، ويأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لأهالينا البسطاء.





وقال الشريف - فى بيان اليوم - إن محافظة الإسكندرية تسلمت 2 طن من لحوم الأضاحى وسوف يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق أحياء المحافظة. من جانبها، أضافت الدكتورة ماجة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أنه فور استلام اللحوم سيبدأ التوزيع بشكل فورى على الأُسر الأَولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا بكافة أحياء الإسكندرية.

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