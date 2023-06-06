تعليم الإسكندرية: إقبال كبير على مبادرة حياة كريمة «فى 10 أيام تقدر»

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور عربى أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالحضور المميز والإقبال منقطع النظير لطلاب الثانوية العامة فى المراجعات المجانية التى تُنفذ بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم تحت شعار "فى 10 أيام تقدر"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات متكاملة للمصريين وتقديم الدعم النفسى والمعنوى والعلمى لأبنائنا الطلاب.





وأشار "أبوزيد" إلى استمرار المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بأربعة مراكز، وشهدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمى لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء، عبر تقديم خدمة القوافل التعليمية للمراجعات النهائية قبل انعقاد الامتحانات لطلاب المدارس الحكومية.

وأوضح الدكتور أبوزيد، أن هذه المبادرة الكريمة تأتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 ومنها "التعليم الجيد" لرفع مستوى الأداء التعليمى لأبنائنا الطلاب، ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، وكان مدير المديرية قد أعلن فى وقت سابق عن توفير الأماكن والقاعات المناسبة والمجهزة إلكترونيا لاستيعاب جميع الطلاب المستفيدين من القوافل، والتى تتم على مدار عشرة أيام متواصلة، لتغطية جميع المراجعات مناهج الثانوية العامة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وناشد أبوزيد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة بشعبتيها العلمية والأدبية، بالاستفادة من هذا المشروع القومى الرائد للقوافل التعليمية، وما تفرزه من بيئة تعليمية جيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ونتائج جيدة ومبهرة بماراثون الثانوية العامة، متمنيًا التفوق والنجاح لجميع أبنائنا فى هذا الماراثون الطويل.

يأتى هذا فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق التام للمراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتقديم الدعم التعليمى والنفسى لأبنائنا الطلاب.