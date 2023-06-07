ضوابط تأجيل امتحان الدور الثانى لـ الثانوية العامة بالدرجة الفعلية

جدة - نرمين السيد - جاء هذا؛ حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مصلحة طلاب الثانوية العامة، الذين تبدأ امتحاناتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12/6/2023، طبقاً للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم.

وبحسب الخطاب، وجهت الوزارة إدارات شؤون الطلاب والامتحانات بكل مديرية تعليمية، باتباع الآتى:

أولاً: الأعذار المرضية

فى حالة حدوث عذر مرضى للطالب، يمنعه من أداء الامتحان فى الدور الأول، وحتى يتمكن من أداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية، عليه تقديم المستندات الدالة على العذر المرضى وهى:

خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة.

تقرير طبى من التأمين الصحى معتمد من اللجنة الطبية العامة التابع لها.

صورة من رقم الجلوس.

بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح به المواد التى تغيب فيها مختوم بختم رئيس اللجنة.

وتقدم هذه المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتى تقوم بعرضها على إدارة شون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة.

ثانياً: الأعذار القهرية

العالقين بالخارج "تقدم صورة من جواز السفر موضح بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد".

حالات الوفاة من الدرجة الأولى "تقدم أصل شهادة الوفاة".

حالات الولادة "تقدم شهادة المولود".

ويرفق بالمستندات السابقة، صورة من رقم جلوس الطالب، وبيان غياب بالمواد التى تغيب فيها الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

ثالثا: العذر المفاجئ أثناء الامتحان

فى حالة تعرض الطالب لعذر مرضى مفاجئ أثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره فى أداء هذا الامتحان، يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية، نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى حكومى لتقرير حالة الطالب المرضية، وعلى ولى الأمر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتى تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة.

المستندات المطلوبة

تقرير من طبيب اللجنة ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية.

إفادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة.

محضر إثبات حالة.

صورة استمارة 6 د معتمدة من لجنة النظام والمراقبة يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء تأدية الامتحان.

التماس من ولى أمر الطالب برغبته فى التأجيل لنجله للدور الثانى بالدرجات الفعلية.

تنبيه مهم

ووجهت وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على الإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية، بعدم إرسال أى تأجيلات للدور الثانى بالدرجات الفعلية عبر البريد المصرى، وإرسالها عن طريق مندوب الإدارة التعليمية التابع لها الطالب؛ حفاظاً على المستندات المرسلة.

وشددت أن آخر موعد لتلقى هذه المستنداه أقصاه أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم حيال الطالب فى تأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجات الفعلية.

امتحانات الثانوية العامة

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، بعدها المواد الأساسية اعتبارا من 18 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية، و15% مقالية، وتجرى الامتحانات ورقيا بالكامل، بنظام الـopen book، إذ يتسلم الطالب كتيب مفاهيم يتضمن "المفاهيم، الخرائط، القوانين"، التى يحتاجها بحيث يركز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء المقالية أو الاختيار من متعدد.