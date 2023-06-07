محافظ الغربية يناقش احتياجات ومقترحات مشروعات «حياة كريمة» بالمحلة

جدة - نرمين السيد - ناقش محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، مساء اليوم الأربعاء، احتياجات ومقترحات مشروعات مركز المحلة التى سيتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز المحلة.





جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيرى السكرتير العام، وعدد من النواب، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات بالمحلة.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى مقترحات أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، كما عرضت الأجهزة التنفيذية موقفها فى 22 قطاع وهم "الصرف الصحى مياه الشرب، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الرى والموارد المائية، الكبارى، الطرق، المجمعات البيطرية والزراعية، مجمعات الخدمات الحكومية، الإسعاف، التضامن الاجتماعى، السكة الحديد، مكاتب، البريد، الأسواق، المواقف، الثقافة، الحماية المدنية ومراكز الشرطة".

وقال محافظ الغربية إن أكثر من 850 ألف مواطن داخل 16 وحدة محلية تضم 58 قرية و347 عزبة سينعمون بمئات المشروعات التى قد تتخطى 1000 مشروع ستغير وجه الريف فى قرى مركز المحلة، مشيراً إلى استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية والجولات الميدانية للوقوف على الاحتياجات الفعلية قبل التنفيذ.

يذكر أن المحافظة قد عقدت عدة اجتماعات وجولات تم خلالها حصر احتياج مركز المحلة من المشروعات بكل وحدة محلية وقرية وتابع من خلال المديريات مع وضع تكلفة تقديرية متوقعة ودراسة المتطلبات المطلوبة طبقاً لتعليمات مجلس الوزراء، كما تم حصر البيانات الخاصة بالإمكانات الموجودة بالمركز، وحصر ومعاينة قطع أراضى أملاك الدولة المتاحة وجهات الولاية الخاصة بها، إلى جانب عمل معاينات على الطبيعة لمراجعة الاحتياجات المقدمة من المديريات مع دراسة إعادة الاستفادة من تلك الأراضى أو هدمها، فضلاً عن تسكين للمشروعات المطلوبة أو المقترحة على القطع المتاحة من الأراضى لسد العجز.