الأرصاد تكشف عن أهم الظواهر المؤثرة على طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، قد تؤدى إلى تدهورالرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد مساء على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وتكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وعلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن حالة البحرين المتوسط والأحمر، حيث أشارت إلى أنه متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة على البحر المتوسط، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة للبحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.