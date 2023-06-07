وزارة العمل تؤكد أهمية ملف التلمذة الصناعية فى مؤتمر العمل الدولى

جدة - نرمين السيد - استمع حسن شحاتة وزير العمل، إلى فريق عمل "الوزارة" المُشارك فى فعاليات أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولى الذى تعقده منظمة العمل الدولية فى جنيف فى الفترة من 5 إلى 16 يونيو 2023.





وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن ذلك فى اليوم الثالث لمشاركة "الوزير" الذى يرأس وفد مصر الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وقدم "فريق العمل" ممثل الحكومة فى هذا المؤتمر، تقاريرا للوزير بشأن مشاركتهم فى اللجان الفنية الدولية وردودهم وتعليقاتهم على كافة الملفات المطروحة على لجان: "الشؤون العامة، والتلمذة الصناعية، والمعايير، والحماية الاجتماعية، والانتقال العادل نحو الأخضر، و"لجنة الصياغة العربية" التى اجتمعت لصياغة ملاحظات المجموعة العربية المشاركة فى المؤتمر بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو عن أوضاع العمل فى الأراضى العربية المُحتلة.

وأكد فريق العمل للوزير حرصهم على تنفيذ توجيهاته بحضور كافة الجلسات واللجان لطرح رؤية الدولة المصرية فى كافة بنود المؤتمر الدولى، كما أكدوا فى عرضهم ومشاركتهم على أهمية الانتقال إلى الأخضر مستشهدين بقمة المناخ التى انعقدت فى شرم الشيخ، وأهمية تنفيذ توصياتها، كما أكدوا على أهمية ملف التلمذة الصناعية، وما تقوم به الدولة المصرية، ودور "الوزارة" فى التعاون مع الشركاء الاجتماعيين؛ لتطوير التعليم الفنى والصناعى وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، كما تطرقوا إلى النقاش بشأن الإجراءات والدور الذى يجب أن تلعبه منظمة العمل الدولية لحماية العمال حول العالم من خلال إجراءات وتدابير، مستشهدين فى تصريحات لهم بالتجربة المصرية الرائدة فى برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، كما قدموا للوزير تقاريرا بشأن مناقشة ملفات حول الأوضاع المالية للمنظمة وبعض القضايا الخاصة بالمساواة بين الجنسين.

وشارك فريق العمل فى اجتماع لجنة الصياغة العربية، بمنظمة العمل العربية، لصياغة ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الخاص بالآثار السلبية للاحتلال الإسرائيلى على العمال وأصحاب الأعمال فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى، وما تؤكده المجموعة العربية المشاركة فى المؤتمر الدولى على ما جاء فى تقرير المدير العام للعمل الدولية من أنه ليس "هناك من سبيل إلى إقامة سلام عالمى ودائم إلا إذا بنى على أساس من العدالة الاجتماعية".

وكان الوزير حسن شحاتة، شارك على مدار الثلاثة أيام الماضية فى اجتماع المجموعة العربية التنسيقية وكذلك فى الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الدولى الذى يُشارك فيه أكثر من خمسة آلاف شخصية حول العالم من مندوبى العمال وأصحاب العمل والحكومات من الدول الأعضاء فى منظمة العمل البالغ عددها 187 دولة.

وتبحث أعمال المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بما فى ذلك: الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة، وجودة التلمذة الصناعية وحماية العمال، ومناقشة تقرير المدير العام بشأن سُبل النهوض بالعدالة الاجتماعية حول العالم، وأيضا تقرير الأوضاع فى الأراضى العربية المحتلة، وتحديات عالم العمل العالمى.

وسوف يُلقى الوزير شحاتة كلمة مصر اليوم الأربعاء لعرض ملفات العمل فى "الجمهورية الجديدة" التى يُرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما يلتقى "الوزير" بعدد من قيادات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وسيشارك فى "قمة العمل" التى يحضره بعض رؤساء العالم.