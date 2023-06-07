أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: الرئيس السيسى يقود مصر لنهضة كبيرة

جدة - نرمين السيد - وقال النى، فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن مصر تشهد ثورة فى مجال البنية التحتية وفى مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة سواء تعلق ذلك بمستوى التعليم واستخدام التقنيات فى المجال الطبى أو سواء فى المجالات الأخرى الاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى أن التجربة المصرية يتم دراستها خلال اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأضاف أن مصر تستقطب جزءا من الاستثمار الأجنبى المباشر للدول العربية لفترة طويلة وذلك يرجع إلى الترسانة القوية من التشريعات والموقع الاستراتيجى لمصر وقناة السويس والممرات المائية التى تمر بها.

ووجه الشكر والتقدير للرئيس السيسى على الجهود التى يبذلها فى تطوير العمل العربى المشترك وكذلك للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذى يبذل جهودا قصوى فى تطوير العمل العربى المشترك، مشيرا إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل على دعم هذا التوجه وتنفيذ تعليمات الجامعة العربية.

ولفت النى إلى أن المؤسسات العربية سيكون لها دورها فى تطوير ودعم العمل الاقتصادى العربى المشترك، مضيفا أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لديه آليات يعمل بها من أجل تطوير العمل العربى المشترك.

وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى تحويل الأزمات إلى فرص حيث اتخذت الدول العربية قرارا مهما يتعلق بالأمن الغذائى خلال قمة الجزائر العام الماضى وتم التأكيد عليه فى قمة جدة الشهر الماضى، موضحا أن أهم ما يميز القمتين أنهما اهتماما بالجانب الاقتصادى.

وكشف أنه سيعقد خلال نوفمبر القادم القمة التنموية والاقتصادية فى موريتانيا، موضحا أن أهم ما تركز عليه مؤسسات التمويل العربية التابعة الجامعة العربية هو الجانب الاقتصادى من الدرجة الأولى.

ونوه أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن العالم يشهد حاليا تشكيل جديد، مشددا على ضرورة أن لا يكون التشكيل الجديد على حساب الدول العربية وبل يجب أن تتخذ الدول العربية مكانتها وتشارك فى صنع هذا التشكيل الجديد.

وتابع أن الأزمات المالية وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية عوامل مؤثرة فى العالم وكذلك ما يتعلق بالواقعية فى الاقتصاد الدولى لوجود تعدد أقطاب وكل هذه المؤشرات تدل على أن العالم سيشهد نظاما جديدا ويتعين على الدول العربية أن تأخذ مكانتها، مؤكدا أن الدول العربية سيكون لها موقع متميز فى النظام العالمى الجديد.

وأردف أنه بالرغم من أن المساحة العربية لا تتجاوز 3% من مساحة العالم والاستثمارات المباشرة تصل إلى حوالى 6% من إجمالى الاستثمارات فى العالم الواردة والصادرة إلا أن الدول العربية لها مكانة وثروات كبيرة ولديها ثروات فى النفط والغاز والزراعة والعقول والمواهب وخاصة ما تشهده مصر فى هذا المجال.

وشدد النى على أن الدول العربية فى المجلس هى دول مؤثرة فى الاقتصاد العربى بحيث أن الدول الأعضاء تستحوذ على ما يزيد على 60% من السكان ولديها ما يزيد عن 70% من اليد العاملة فى الزراعة ولديها خيرات كثيرة فى مجال الزراعة والنفط والمجالات الأخرى التى يمكن أن تكون رائدة فى تطوير الاقتصاد العربى.