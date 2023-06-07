وزيرة خارجية مالاوى لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر رائدة فى مجال الطاقة الخضراء

وأكدت فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه لا بد من تعزيز التجارة البينية من خلال تطوير البنية التحتية فى دول الكوميسا، مشيرة إلى أنه عندما ينعم المواطنون بالأمن يمكنهم تعزيز التجارة البينية والحياتية بين الدول الإفريقية.
وذكرت وزيرة الخارجية المالاوية، أننا فى حاجة إلى إنشاء بنية تحتية قوية تسهل فى تعزيز التجارة البينية بين دول القارة السمراء، وشددت على ضرورة تناول تداعيات التغيرات المناخية ومصر من أفضل الأماكن بما تملكه من خبرات هائلة فى تغير المناخ.
وشددت على ضرورة وضع الحلول لتحسين بعض الملفات أبرزها الأمن الغذائى، ولا بد من تعزيز التجارة بين دول الكوميسا لتحقيق التنمية من خلال استغلال الموارد الطبيعية فى إفريقيا.
وتستضيف زامبيا قمة السوق المشتركة وجنوب إفريقيا الكوميسا، وتحمل القمة هذا العام شعار التكامل الاقتصادى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بين دول المجموعة، ومن المقرر أن تسلم القاهرة رئاسة الدورة الجديدة للكوميسا إلى لوساكا.
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