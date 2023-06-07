مالاوى: مصر تُلهم «الكوميسا» بما حققته من طفرة فى البنية التحتية للزراعة

وقالت تومبو فى تصريح لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء من زامبيا إن مصر أحدثت طفرة كبيرة فى الرى والزراعة وتستخدم موارد المياه بشكل مستدام، مضيفة أن دول الكوميسا تحرص على التعلم والاستفادة من هذه الإنجازات التى حققتها مصر.
وشددت على أهمية إنشاء بنية تحتية شاملة فى إفريقيا لضمان سهولة التعاون التجارى، قائلة: "يجب العمل على تنمية البنية التحتية بكل أنواعها سواء الطرق والطاقة والمياه، وذلك لجذب الاستثمارات بسهولة ويسر فى دول القارة الإفريقية".
وأشارت فى الوقت نفسه إلى أن تحقيق التنمية بشكل مستدام يحتاج إلى التعامل مع قضايا التغير المناخى والمضى نحو الاستثمار الأخضر للوصول إلى طاقة خضراء والحفاظ على الموارد الطبيعية للقارة.
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