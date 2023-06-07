حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. الوثائقية تستعرض أحداث 7 يونيو 2013- فيديو

جدة - نرمين السيد - تحت شعار "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، واصلت قناة الوثائقية بث الأحداث التى شهدتها البلاد قبل 10 سنوات، والتى مهدت الطريق لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت الضربة القاضية لعصابة الإرهاب فى كل ربوع الوطن.





وتناول الفيديو الجديد لـ"الوثائقية" أحداث يوم الـ 7 من يونيو عام 2013، حيث بدأت حركة تمرد فى إطلاق بروفة سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسى، وبدأ أسبوع التمرد فى 7 محافظات. المحطة الأولى كانت فى محافظة بورسعيد، والمحطة الأخيرة كانت فى محافظة الدقهلية، وكانت بروفة سحب الثقة كخطوة استعداد مبكرة لثورة الـ30 من يونيو وسط استجابة كبيرة من جموع الشعب المصرى الناقم على حكم الإخوان. وفى السياق ذاته، دشن عدد من مستثمرى البورصة حملة جديدة للتمرد على حكم الإخوان والذى تسبب فى خسائر كبيرة للبورصة المصرية، فيما تواصل اعتصام عدد كبير من الفنانين والمثقفين على أبواب وزارة الثقافة المصرية.

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