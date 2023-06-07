متحدث «قطاع الأعمال»: الدولة تعمل على دعم وتوطين الصناعة وتوفير مستلزماتها

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام منصور عبدالغني، أن صناعة الأثاث في مصر تقوم وتعتمد في الأساس على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على دعم وتوطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج.





وقال عبدالغنى فى مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc" إن وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمد عصمت اجتمع الأسبوع الماضى مع رئيس شركة مدينة دمياط للأثاث حازم هدهود؛ لمناقشة كيفية الاستفادة من الأصول المنتشرة فى جميع المحافظات لشركة عمر أفندى وشركة بيع المصنوعات المصرية وبنزايون التابعة للشركة القابضة للسياحة فى عمل تسويق لمنتجات صناع مدينة دمياط للأثاث.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى توفير المادة الخام التى يمكن توفيرها من خلال الشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام واستيراد الأخشاب من الخارج وتوفيرها للصناع من المدينة كما تطرق إلى مسألة التسويق ، مؤكدا أنه تم ترك اختيار أماكن منافذ بيع منتجات مدينة دمياط للأثاث وفقا للصناع داخل المدينة ورئيس الشركة. وأوضح المتحدث أن فكرة توفير منافذ بيع منتجات مدينة دمياط للأثاث فى القاهرة الكبرى تأتى فى الأساس لدعم ومساندة مصنعى مدينة دمياط للأثاث واستغلال أصول تابعة لإدارة وزارة قطاع الأعمال العام بما يخدم توجه الدولة فى دعم صناعة الأثاث ومساعدتها ومساندتها ثم دراسة الأسواق الخارجية لتصدير هذه المنتجات، مشيرا إلى أن شركة مدينة دمياط للأثاث هى إطار تنظيمى لتنظيم صناعة القطاع الخاص، فصناعة الأثاث فى مصر قائمة فى الأساس على القطاع الخاص ثم السوق المصرية.

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