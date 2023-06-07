الرى: أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بلغت 144 كيلومتر

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور سويلم، بأنه تم نهو تنفيذ مشروع "حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح" (المرحلة الثانية) تحت إشراف الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بالساحل الشمالى الغربى بمطروح التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وأوضح أن مشروع حماية خليج مرسى مطروح - بمرحلتيه الأولى والثانية - يهدف لحماية وتطوير الشاطئ الجنوبى لخليج مدينة مرسى مطروح بطول حوالى 1400 متر بعد تعرضه خلال الأعوام السابقة لعوامل النحر الشديد بسبب شدة الأمواج والتغيرات المناخية والتى تسببت فى فقدان المنطقة الشاطئية و تعرض بعض مناطق الكورنيش والاستثمارات الواقعة خلفه للخطر، كما يهدف لإضافة بعد تنموى جديد يكمن فى استغلال المساحات أعلى الرؤوس بما يحقق توفير فرص عمل لأهالى المنطقة.

والمشروع عبارة عن إنشاء رأس حجرية بطول حوالى 115 مترا، تشمل بلاطات خرسانية بمساحة حوالى 750 متر مربع، ويأتى هذا المشروع استكمالاً للمرحلة الأولى من المشروع والتى تم خلالها إنشاء (5) رؤوس بحرية بأطوال 70 متر ومسافات بينية 200 متر تقريبا.

وأضاف الدكتور سويلم أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة مطروح والتى كان لها أثر كبير فى حماية شواطئ مدينة مرسى مطروح ومنطقة الأبيض غرب المدينة من تأثيرات التغيرات المناخية، والمساهمة فى تنمية المدينة سياحياً من خلال تطوير شواطئها.

وأوضح أنه بالإضافة لمشروع حماية شاطئ خليج مطروح فإنه قد تم نهو المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطئ الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول 1500 متر من النحر من خلال تنفيذ عدد خمسة رؤوس بحرية بأطوال متدرجة من 55 - 70 متر ومسافات بينية 300 متر، ويجرى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لحماية واجهة ساحلية بطول 4000 متر من النحر بإنشاء (20) رأس حجرية عمودية على خط الشاطئ على مسافات بينية تتراوح من 200 - 400 متر.

الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر ، وحماية المنشآت والاستثمارات بالمدن الساحلية والأراضى الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالى 144 كيلومتر.