استعدادات «السكة الحديد» لإجازات عيد الأضحى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتزامنا مع إجازات عيد الأضحى ترفع هيئة السكة الحديد حالة الطوارئ، كما تتيح الحجز المسبق للرحلات يوم 15 يونيو 2023، وتطبيق نظام الحجز الإلكترونى، كما تشغل قطارات إضافية وتالجو يوميا.

وللججز الإلكترونى يجب الدخول على تطبيق سكك حديد مصر، الاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار، واختيار درجة السفر، وقراءة الشروط والموافقة عليها.

كما يتم اختيار يوم السفر وحجز الرحلة، والدفع الإلكترونى من خلال الكروت البنكية، وإصدار التذكرة الخاصة وبها كافة بيانات الرحلة.