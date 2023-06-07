مدبولى يشهد توقيع بروتوكول للأمن السيبرانى بين «الكهرباء» و«الاتصالات»

جدة - نرمين السيد - شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتعاون فى مجال الأمن السيبرانى.





وقع البروتوكول كل من وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

يهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد خطة تنفيذية للأمن السيبرانى فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهاتها وشركاتها التابعة، طبقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى، وكذا إنشاء معمل خاص لاختبارات الأمن السيبرانى بالشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء.

كما يتفق الطرفان وفق هذا البروتوكول على التعاون لوضع آلية ومعايير اختبار موحدة طبقًا للمواصفات العالمية المتبعة للأنظمة المقدمة ضمن مشاريع قطاع الكهرباء للتأكد من متطلبات الأمن السيبرانى، وكذا مراجعة متطلبات الأمن السيبرانى فى منهجية وإجراءات إدارة المشاريع؛ لحماية السرية وسلامة المعلومات، والتقنية، ودقتها وتوافرها، فضلا عن زيادة الوعى الأمنى من خلال ورش عمل دورية للعاملين فى مجال الأمن السيبرانى، وتوفير التدريب اللازم للمهندسين العاملين فى مجال الأمن السيبرانى لرفع قدراتهم بهذا المجال.

وعلى هامش التوقيع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا التعاون يأتى دعماً لملف التحول الرقمى، من أجل المحافظة على الأمن السيبرانى، لحماية المعلومات والبنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، ورغبةً من وزارة الكهرباء فى مواجهة المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة فى البنية التحتية للوزارة وجهاتها وشركاتها التابعة، موضحًا أن الوزارة ستعمل على توفير وتجهيز مواقع العمل التى سيتم فيها تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتأثيثها وتجهيزها هندسياً وفنياً.

بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الوزارة ستسهم فى إتاحة مختلف الخبرات والكفاءات العالية فى مجال الأمن السيبرانى وعمل كافة الاختبارات اللازمة، وتأهيل العاملين فى هذا المجال، واستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة أمن المعلومات لضمان حماية الأنظمة وأجهزة معالجة المعلومات بما فى ذلك أجهزة المستخدمين والبنية التحتية المعلوماتية الحرجة من المخاطر السيبرانية.

يذكر أنه سوف يتم إدارة كافة المراحل التنفيذية الخاصة بالبروتوكول من خلال اللجنة التنفيذية المشتركة التى سيتم تشكيلها من ممثلى الطرفين، على أن تقوم تلك اللجنة بوضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الأعمال والمهام المستهدفة.