وفد وزارى مصرى يزور إسبانيا لتبادل الخبرات فى مجال الرعاية الصحية (صور)

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تأتى الجولة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالعمل على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لكل فئات المجتمع، والتعاون مع مختلف القطاعات، والوزارات المعنية بتقديم هذه الخدمات فى مختلف الجهات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة تهدف إلى تبادل الخبرات الاستراتيجية والتنفيذية فى مجال تقديم الرعاية الصحية داخل السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، التى تتميز بها دولة إسبانيا، خاصة فى مجال علاج الإدمان، والصحة النفسية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن هذه الجولة الدراسية تأتى استمرارا للتعاون المثمر بين وزارتى الصحة والسكان، والداخلية، وتعد بداية لتوسيع التعاون فى تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج مرضى الإدمان من نزلاء السجون، ومراكز الإصلاح والتأهيل.
ولفت إلى أن الوفد عقد عدة اجتماعات مع المدير العام، ونائب مدير عام السجون الإسبانية، لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالممارسات الناجحة المطبقة فى السجون الإسبانية وأنظمة المجتمع، لاسيما فى الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، وأن برنامج الجولة تتمن يتضمن زيارات ميدانية لعدد من السجون، وعدد من المنشآت العلاجية فى دولة إسبانيا.
وضم وفد وزارة الصحة والسكان، كلا من الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور حازم الفيل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور وجدى أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، والدكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان فى الأمانة العامة للصحة النفسية.
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