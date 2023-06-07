نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية والمرافق سواء بشمال أو جنوب سيناء، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستهل نائب الوزير زيارته بعقد اجتماع مطول مع نائب محافظ جنوب سيناء الدكتورة إيناس سمير، والفريق الفنى القائم على مشروعات المرافق بالمحافظة، حيث تم استعراض تحديات منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة جنوب سيناء، فضلا عن احتياجات مدن المحافظة لتحسين وتطوير المنظومة بهدف الاطمئنان على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطن، ومدى رضائه عما يقدم له من هذه الخدمات.

وخلال الاجتماع قامت قيادات المرافق بالوزارة باستعراض الموقف الحالى لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والموقف التنفيذى للمشروعات الجارية فضلا عن الخطط المستقبلية على مدار السنوات الثمانى القادمة بهدف الوصول لحجم خدمة ليواكب ما تقوم به الدولة من مجهودات لتنمية المحافظة، مع ما يحدث من زيادات سكانية وهجرة داخلية للسكان والمتوقعة حتى عام 2050.

كما قامت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، باستعراض أهم التحديات التى تواجه المنظومة بالمحافظة والتى يتم التنسيق بشأنها دوريا مع الجهات التابعة للوزارة القائمة على المرافق مع تأكيدها على أهمية هذا التنسيق.

ومن أهم الموضوعات التى ناقشها نائب الوزير مع قيادات المرافق ونائب المحافظ المقترحات المقدمة للمعالجة الآمنة للحمأة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحى بالمحافظة وكيفية الاستفادة منها اقتصاديا بصورة آمنة وبما يتماشى مع الاشتراطات البيئية والصحية المعمول بها لضمان صحة المواطن، مع إيجاد دخل مادى من أعمال المعالجة يتم الاستفادة منه فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. وفى هذا الصدد فقد وجه الدكتور سيد إسماعيل الجهاز التنظيمى التابع للوزارة بسرعة الانتهاء من هذه الدراسة الجارية للعرض والتنسيق مع المحافظة بشأنها.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة الوضع الحالى والتنفيذى لمحطات الصرف الصحى بمدينتى الطور ودهب والإجراءات المطلوبة لسرعة الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد والتوسعات ورفع الكفاءة الجارى بالمحطات، وقد اطمأن نائب الوزير على الإجراءات المتخذة للربط بين ما تشهده المحافظة من تطور وزيادة فى حجم إنتاجية مياه البحر المحلاة بالمحطات الجديدة وما يقابله من احتياجات لمحطات الصرف الصحى.

وفيما يخص المشروع التراثى السياحى والذى تقوم به الدولة لتطوير وتنمية مدينة سانت كاترين لتصبح منطقة التجلى الأعظم فى أبهى صورة، فقد استعرض الدكتور سيد إسماعيل مع الحضور كافة الإجراءات المتخذة والمقترحة لضمان احتياجات المدينة من مياه الشرب حتى سنة الهدف 2025.

كما نبه إسماعيل على أهمية حصر كافة المديونيات لدى المنشآت القائمة بالمحافظة لصالح شركة شمال وجنوب سيناء لمياه الشرب والصرف الصحى للحفاظ على موارد الشركة ولضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطن بصورة جيدة.

وأكد اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المصادر التمويلية للمشروعات بالمحافظة سواء كانت من الاستثمارات التى تقدمها الدولة أو الاستثمارات الذاتية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فضلا عن مصادر التمويل الخارجية.

وبعد انتهاء الاجتماع قام الدكتور سيد إسماعيل يرافقه نائب المحافظ وقيادات المرافق ومسؤولو الوحدة المحلية بزيارة لمدينة دهب، وتفقد المشروعات بها حيث اطمأن على ما يتم من إجراءات مع التنبيه على سرعة الانتهاء من كافة المقترحات والدراسات التى تم استعراضها باجتماع المحافظة.

وفى ختام الزيارة وجه نائب الوزير بأهمية استمرار التعاون فى اطار من التفاهم بين اجهزة الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة كشركاء تنمية، مع الاهتمام بتفعيل ما يتم الاتفاق عليه خلال التنسيق المشترك وذلك لتحسين اداء منظومة المرافق بالمحافظة مع زيادة الاهتمام بتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وكيفية استخدام الوسائل الموفرة لاستهلاك المياه.