رئيس البرلمان الصربى: نقدر دور مصر بوصفها دولة محورية وفاعلة فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف، أن إحلال السلام والاستقرار المجتمعى هو الهدف الأسمى لجميع الأديان؛ لأنها تدعو إلى العمران والبناء ولا يكون ذلك إلا بالتعاون والتكاتف.

جاء ذلك خلال لقاء فضيلة المفتى بفلاديمير أورليتش رئيس البرلمان الصربى، ضمن لقاءات زيارته الرسمية إلى بلجراد التى تستمر حتى 9 من يونيو.

وأكد مفتى الجمهورية أن البرلمان له دور رئيسى فى تعزيز العيش المشترك وتحقيق المواطنة واستقرار المجتمعات عبر إصدار التشريعات الضامنة لهذه الأهداف المهمة، مضيفًا أن التجربة البرلمانية المصرية ثرية.

وأشار فضيلة المفتى، إلى أن البرلمان المصرى يأخذ على عاتقه تطوير التشريعات للمحافظة على استقرار المجتمع والأسرة المصرية؛ لأن حماية الأسرة والسلوك الإنسانى القويم من أهم مقاصد الأديان ومن أهم مقومات بناء الدول المتقدمة.

كما لفت فضيلته إلى أن الدساتير المصرية المختلفة على مدار تاريخها تؤكد أن جميع المصريين سواء أمام القانون بغضِّ النظر عن المعتقد واللون والعِرق.

وشدد فضيلته على أهمية أن يتصدى العلماء والقيادات السياسية لكل ما يهدد الاستقرار المجتمعى، ومن أهمها ظاهرة التطرف والإرهاب لأنها تهدد الأمن الفكرى والمجتمعى، مشيرًا إلى أن مصر نبذت التطرف وجماعات الإسلام السياسى وحاربته.

وقال فضيلة المفتى: نحن فى مصر ضد جماعات التطرف والإرهاب، ومن بينها جماعة الإخوان الإرهابية فكرًا وتنظيمًا، وقد صدرت أحكام قضائية ضد هذه الجماعة الإرهابية لأنها تمثل تهديدًا للبنية الفكرية والاجتماعية للشعب المصرى.

من جانبه أكد فلاديمير أورليتش رئيس البرلمان الصربى، أن العلاقة بين مصر وصربيا هى علاقة شراكة وصداقة، قائلًا: "نقدِّر دَور مصر كدولة محورية وفاعلة فى المنطقة، ونشجع على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مصر".

وأضاف أن الحفاظ على السلام والاستقرار هو أولوية للدولة الصربية، وبناء جسور التواصل والتعاون هو أمر ضرورى لتحقيق السلام.

وفى ختام اللقاء قام فضيلة المفتى بجولة داخل البرلمان الصربى رافقه فيها رئيس البرلمان حيث استمع فضيلته إلى نبذة عن تاريخ البرلمان الصربى وآليات عمله، حضر اللقاء السفير باسل صلاح سفير مصر فى بلجراد.